Путин оценил роль Рахимова в истории России

Президент России Владимир Путин заявил, что покойный первый президент Башкирии Муртаза Рахимов внес существенный вклад в развитие республики в качестве субъекта Российской Федерации.

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По словам Путина, Рахимов проводил очень взвешенную национальную политику, принимал практическое, реальное участие в жизни всей России. Заявление главы государства прозвучало на его встрече с руководителем Башкирии Радием Хабировым, передает ТАСС.

Президент отметил, что Рахимов «без всякого преувеличения сыграл очень важную, стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории». Он назвал это его огромной заслугой.