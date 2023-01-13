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44 минуты назад

Путин оценил роль Рахимова в истории России

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Президент России Владимир Путин заявил, что покойный первый президент Башкирии Муртаза Рахимов внес существенный вклад в развитие республики в качестве субъекта Российской Федерации.

Путин оценил роль Рахимова в истории России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Путина, Рахимов проводил очень взвешенную национальную политику, принимал практическое, реальное участие в жизни всей России. Заявление главы государства прозвучало на его встрече с руководителем Башкирии Радием Хабировым, передает ТАСС.

Президент отметил, что Рахимов «без всякого преувеличения сыграл очень важную, стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории». Он назвал это его огромной заслугой.

Общение Путина с Хабировым состоялось после прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, который скончался 11 января в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.

Политика,Муртаза Рахимов,Владимир Путин,
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