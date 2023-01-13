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11 минут назад

Путин простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым

Москва24

Владимир Путин простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Глава страны посетил Государственный концертный зал "Башкортостан", где в настоящее время проходит церемония прощания с политиком.

Путин простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент РФ возложил алые розы, перевязанные лентой, к гробу Рахимова. Некоторое время Путин молча постоял, склонился в легком поклоне и покинул траурный зал.

Проститься с первым президентом республики пришли его близкие, друзья и коллеги, а также жители Башкортостана и других регионов страны.

Рахимов умер 11 января в результате продолжительной болезни. Ему было 88 лет. Он занимал пост президента Башкирии с 25 декабря 1993 года по 15 июля 2010 года.

Политика,Муртаза Рахимов,Владимир Путин,
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