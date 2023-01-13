Путин прибыл в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкирии

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Уфу для того, чтобы принять участие в церемонии прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, передает РИА Новости.

Напомним, что Рахимов скончался 11 января. Ему было 88 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Церемония прощания проходит в государственном концертном зале «Башкортостан». Рядом с гробом установлен почетный караул. Как стало известно, Рахимов будет похоронен на мусульманском кладбище Уфы.

Муртаза Рахимов был главой Башкирии 20 лет. С 1990 по 1993 годы он занимал пост председателя Верховного совета Башкирской АССР. В 1993 году его избрали первым президентом республики. В отставку он решил уйти в 2010 году.

После ухода с поста президента он был главой совета благотворительного фонда «Урал».