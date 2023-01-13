Захарова дала совет Госдепу по Зеленскому

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова саркастично обвинила украинского лидера Владимира Зеленского в употреблении наркотиков. Об этом она написала на своей странице в Telegram в пятницу, 13 января.

Фото: МИД РФ МИД РФ

По словам Захаровой, СМИ-иноагенты и оппозиционеры в последнее время стали активно говорить о том, что она «была хорошей, а стала плохой». В ответ на это она заявила, что «всегда была не очень».

Она также обратила внимание на то, что на сайте американского Госдепа появилась фотография с ее изображением и с надписью «ложь».

— Предлагаю Госдепу квест. Я сейчас сделаю заявление. Если Госдеп его не маркирует как «ложь», значит — правда. Итак, ловите: Зеленский много лет употребляет наркотические вещества — об этом еще (бывший президент Украины — прим. «ВМ») Порошенко заявлял, — подытожила представитель МИД РФ.