В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
31 минуту назад

Захарова предложила Госдепу промаркировать сообщение о наркотической зависимости Зеленского

Вечерняя Москва

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова саркастично обвинила украинского лидера Владимира Зеленского в употреблении наркотиков. Об этом она написала на своей странице в Telegram в пятницу, 13 января.

Захарова дала совет Госдепу по Зеленскому
Фото: МИД РФМИД РФ

По словам Захаровой, СМИ-иноагенты и оппозиционеры в последнее время стали активно говорить о том, что она «была хорошей, а стала плохой». В ответ на это она заявила, что «всегда была не очень».

Она также обратила внимание на то, что на сайте американского Госдепа появилась фотография с ее изображением и с надписью «ложь».

— Предлагаю Госдепу квест. Я сейчас сделаю заявление. Если Госдеп его не маркирует как «ложь», значит — правда. Итак, ловите: Зеленский много лет употребляет наркотические вещества — об этом еще (бывший президент Украины — прим. «ВМ») Порошенко заявлял, — подытожила представитель МИД РФ.

В начале сентября Мария Захарова в очередной раз высмеяла поведение украинского лидера Владимира Зеленского во время специальной военной операции РФ. По ее словам, «если вам позвонит некто, представится президентом Украины, попросит денег, оружия и ненавидеть Россию», не стоит доверять такому человеку, потому что это может быть «наркоман какой-нибудь».

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,Госдеп США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители