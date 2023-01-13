Володин предложил лишать имущества уехавших из России

У тех людей, которые уехали из России и оскорбляют ее, нужно конфисковать имущество, находящееся в стране. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
По его мнению, в последнее время российские граждане считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, а также «открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц», чтобы сохранить благосостояние за границей.
Такие действия могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил (ВС).
«Как показала практика, существующих мер реагирования недостаточно. Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан», — сказал он.