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9 минут назад

Володин предложил лишать имущества уехавших из России

Lenta.ru

У тех людей, которые уехали из России и оскорбляют ее, нужно конфисковать имущество, находящееся в стране. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Володин предложил лишать имущества уехавших из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, в последнее время российские граждане считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, а также «открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц», чтобы сохранить благосостояние за границей.

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Такие действия могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил (ВС).

«Как показала практика, существующих мер реагирования недостаточно. Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан», — сказал он.

Политика,Общество,Вячеслав Володин,Госдума,
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