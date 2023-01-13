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30 минут назад

МИД РФ: Польша перешла к активному освоению украинских земель

Ura.Ru

После начала специальной военной операции на Украине Польша перешла к более активному освоению западно-украинских земелью Об этом завил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Россия обвинила Польшу в претензиях на украинские земли
Фото: Zuma/TACCZuma/TACC

«После начала специальной военной операции [РФ] Польша, выполняющая функции транзитного хаба западных вооружений, перешла к более активному освоению западно-украинских земель, реализуя целый комплекс политических и военных мероприятий», — заявил Алексей Полищук.

Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что такие действия Польши вызывают обеспокоенность с точки зрения региональной безопасности.

Нынешняя Польша — небольшой остаток от Речи Посполитой. В 16 веке она была мощным государством. Чехия выступила с поддержкой вероятных планов Польши возродить в новом формате Речь Посполитую. Для этих целей Варшава, в том числе, попытается вернуть принадлежавшие ей территории Украины.

Политика,Алексей Полищук,МИД России,
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