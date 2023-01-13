Россия обвинила Польшу в претензиях на украинские земли

После начала специальной военной операции на Украине Польша перешла к более активному освоению западно-украинских земелью Об этом завил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Фото: Zuma/TACC Zuma/TACC

«После начала специальной военной операции [РФ] Польша, выполняющая функции транзитного хаба западных вооружений, перешла к более активному освоению западно-украинских земель, реализуя целый комплекс политических и военных мероприятий», — заявил Алексей Полищук.

Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что такие действия Польши вызывают обеспокоенность с точки зрения региональной безопасности.