В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
17 минут назад

Песков отказался комментировать заявление турецкого омбудсмена о переговорах Путина и Эрдогана

Илья Родин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от комментариев по вопросу переговоров главы России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом пишет ТАСС.

В Кремле отказались подтвердить объявленную Эрдоганом беседу с Путиным
Фото: 

«Заранее международные разговоры не анонсируем», - подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что турецкий омбудсмен Шереф Малкоч рассказал журналистам о намерении Эрдогана провести в ближайшие дни переговоры с Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.

Анонсированы переговоры Эрдогана с Путиным и Зеленским

Он уточнил, что стороны обсудят создание гуманитарного коридора в зоне спецоперации.

Политика,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители