В Кремле отказались подтвердить объявленную Эрдоганом беседу с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от комментариев по вопросу переговоров главы России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом пишет ТАСС.

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«Заранее международные разговоры не анонсируем», - подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что турецкий омбудсмен Шереф Малкоч рассказал журналистам о намерении Эрдогана провести в ближайшие дни переговоры с Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.