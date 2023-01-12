МИД отреагировал на обвинение в атаках хакеров из РФ на ядерные лаборатории США

«Очередным журналистским псевдорасследованием отличилось агентство Рейтер. На этот раз пресловутых российских хакеров обвиняют в совершении компьютерных атак на три американские лаборатории ядерных исследований в августе-сентябре 2022 года. О доказательствах вообще не идет никакой речи, равно как и о каких либо фактах», – заявила Захарова.