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26 минут назад

МИД отреагировал на обвинение в атаках хакеров из РФ на ядерные лаборатории США

Елена Прошина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявления об атаке русскими хакерами ядерных лабораторий США. Об этом сообщает РИА «Новости».

МИД отреагировал на обвинение в атаках хакеров из РФ на ядерные лаборатории США
Фото: ТАССТАСС

«Очередным журналистским псевдорасследованием отличилось агентство Рейтер. На этот раз пресловутых российских хакеров обвиняют в совершении компьютерных атак на три американские лаборатории ядерных исследований в августе-сентябре 2022 года. О доказательствах вообще не идет никакой речи, равно как и о каких либо фактах», – заявила Захарова.

Она также добавила, что материал ссылается на мнение независимых экспертов из сферы IT, но этот сюжет, по мнению Захаровой, встраивается в политику президента США Джо Байдена, который зачастую обвиняет Россию в подобной подрывной деятельности.

Ранее агентство Reuters заявило, что российские хакеры из группы Cold River атаковали три ядерные лаборатории в США.

Политика,Мария Захарова,Джозеф Байден,МИД России,
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