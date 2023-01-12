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4 минуты назад

В России высказались об отказе Швеции сотрудничать по делу о «Северных потоках»

Lenta.ru

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин убежден, что без России расследование взрывов «Северных потоков» теряет смысл. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на нежелание Швеции сотрудничать в этом вопросе.

В РФ высказались об отказе Швеции сотрудничать по делу о «Северных потоках»
Фото: ТАССТАСС

12 января официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что нежелание представителей Швеции сотрудничать с Россией в расследовании причин взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» вызывает недоумение.

Дипломат добавила, что шведская прокуратура сообщила, что не заинтересована в реализации инициативы России о создании совместной следственной группы для расследования повреждений на объектах.

«Отказ от взаимодействия в расследовании этого дела, во-первых, правда, вызывает недоумение. Для нас становится понятным, что там есть что скрывать. А во-вторых, без нашего участия в расследовании это все теряет смысл и свидетельствует о политической ангажированности тех людей, которые все это затевали и причастны к этому», — заявил Карасин.

Масштабные разрушения на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в конце сентября 2022 года. Позднее выяснилось, что в районе утечек на объектах были зафиксированы взрывы.

5 января в Еврокомиссии (ЕК) заявили, что расследование инцидента на «Северных потоках» продолжается. Ответственными за расследование в ЕК назвали представителей Швеции, Дании и Германии.

Политика,Григорий Карасин,Мария Захарова,МИД России,Еврокомиссия,Совет Федерации,
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