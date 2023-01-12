В РФ высказались об отказе Швеции сотрудничать по делу о «Северных потоках»

«Отказ от взаимодействия в расследовании этого дела, во-первых, правда, вызывает недоумение. Для нас становится понятным, что там есть что скрывать. А во-вторых, без нашего участия в расследовании это все теряет смысл и свидетельствует о политической ангажированности тех людей, которые все это затевали и причастны к этому», — заявил Карасин.