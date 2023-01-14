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3 минуты назад

Россия запретила въезд главам МИД и Генштаба Великобритании

Lenta.ruиещё 1

Министерство иностранных дел России запретило въезд в страну британскому главе МИД Джеймсу Клеверли и начальнику Генштаба Патрику Сандерсу. Об этом в комментарии «Ленте.ру» сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Россия запретила въезд главам МИД и Генштаба Великобритании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат напомнила, что в российский «стоп-лист» в общей сложности были внесены имена 36 британских чиновников, силовиков и журналистов. В частности, в список также вошли министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден, министр без портфеля Надим Захави, а также представители руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности.

По словам Захаровой, в российском МИД не считают целесообразным публиковать полный список британских подданных, которым запрещен въезд на территорию России. Она пояснила, что руководство Великобритании и так понимает, о ком идет речь.

«Если от официальных инстанций Соединенного Королевства все же будет проявлен интерес к этому вопросу, то будем готовы информировать британские власти и общественность о тех, кто потворствует враждебному курсу, нацеленному на демонизацию нашей страны, и попыткам ее международной изоляции, разрушает фундамент двусторонних отношений», — заявила официальный представитель министерства.

МИД РФ: Россия ввела санкции против 36 британцев

О том, что МИД России запретил въезд 36 британским подданным из-за «антироссийского курса правительства» страны, стало известно в четверг. В российском внешнеполитическом ведомстве обвинили британские власти в сознательном отказе от конструктивного диалога и продолжении курса на конфронтацию с Московй. По словам дипломатов, Великобритания совместно с Соединенными Штатами распространяет лживую информацию о России и разжигает русофобию.

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