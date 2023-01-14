Россия запретила въезд главам МИД и Генштаба Великобритании

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Дипломат напомнила, что в российский «стоп-лист» в общей сложности были внесены имена 36 британских чиновников, силовиков и журналистов. В частности, в список также вошли министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден, министр без портфеля Надим Захави, а также представители руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности.

По словам Захаровой, в российском МИД не считают целесообразным публиковать полный список британских подданных, которым запрещен въезд на территорию России. Она пояснила, что руководство Великобритании и так понимает, о ком идет речь.

«Если от официальных инстанций Соединенного Королевства все же будет проявлен интерес к этому вопросу, то будем готовы информировать британские власти и общественность о тех, кто потворствует враждебному курсу, нацеленному на демонизацию нашей страны, и попыткам ее международной изоляции, разрушает фундамент двусторонних отношений», — заявила официальный представитель министерства.