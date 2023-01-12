Умер последний советник Горбачева

Экс-руководитель ЦК компартии Узбекской ССР, председатель Совета национальностей Верховного Совета СССР Рафик Нишанов умер на 96-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналиста Рахимджона Султанова.

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По его словам, Нишанов умер за границей.

Сейчас решается вопрос о месте его похорон. Среди вариантов - швейцарская Женева и Узбекистан.

Нишанов родился 15 января 1926 года. На партийной работе - с 1951 года. В 1970-х работал за границей - послом в Шри-Ланке и Иордании.