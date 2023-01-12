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34 минуты назад

Последний советник Горбачева Рафик Нишанов умер на 96-м году жизни

Российская Газета

Экс-руководитель ЦК компартии Узбекской ССР, председатель Совета национальностей Верховного Совета СССР Рафик Нишанов умер на 96-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналиста Рахимджона Султанова.

Умер последний советник Горбачева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Нишанов умер за границей.

Сейчас решается вопрос о месте его похорон. Среди вариантов - швейцарская Женева и Узбекистан.

Нишанов родился 15 января 1926 года. На партийной работе - с 1951 года. В 1970-х работал за границей - послом в Шри-Ланке и Иордании.

ЦК компартии Узбекской ССР возглавлял в январе 1988 - мая 1989 года. После этого был назначен на пост советника президента СССР Михаила Горбачева.

Политика,Рафик Нишанов,Михаил Горбачев,
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