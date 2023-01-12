В МИД анонсировали визит Лаврова в Минск

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 января посетит Минск. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
Новый глава МИД Китая обсудил с Лавровым по телефону Украину Как отметила дипломат, глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии. Кроме того, Лавров проведет переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко.
«Запланированы ... переговоры с министром иностранных дел Белоруссии [Сергеем Алейником]», — добавила Захарова.
Ранее Лавров провел телефонные переговоры с новым главой МИД Китая Цинь Ганом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».