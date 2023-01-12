В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
6 минут назад

Крым потребует от Киева возместить ущерб от теракта на Крымском мосту

Газета.Ru

Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил в интервью РИА Новости, что Украине будут предъявлены требования возместить ущерб от теракта на Крымском мосту. Парламентарий уточнил, что речь, в частности, об экономическом ущербе.

Крым потребует от Киева возместить ущерб от теракта на Крымском мосту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Крыму в результате затруднения движения по мосту был нанесен немалый ущерб, который вполне может быть посчитан и включен в сумму нашего иска Украине", - сказал Константинов.

10 января вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о завершении установки первого пролета левой автодорожной части Крымского моста.

8 октября 2022 года Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не пострадала. Власти России квалифицировали произошедшее как теракт. По версии следствия, его готовили украинские спецслужбы. 10 октября ВС РФ начали наносить удар по энергетической и военной инфраструктуре Украины в качестве ответа на взрыв на Крымском мосту.

Политика,Владимир Константинов,Марат Хуснуллин,Верховный суд,НАК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители