Крым потребует от Киева возместить ущерб от теракта на Крымском мосту

Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил в интервью РИА Новости, что Украине будут предъявлены требования возместить ущерб от теракта на Крымском мосту. Парламентарий уточнил, что речь, в частности, об экономическом ущербе.

"Крыму в результате затруднения движения по мосту был нанесен немалый ущерб, который вполне может быть посчитан и включен в сумму нашего иска Украине", - сказал Константинов.

8 октября 2022 года Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не пострадала. Власти России квалифицировали произошедшее как теракт. По версии следствия, его готовили украинские спецслужбы. 10 октября ВС РФ начали наносить удар по энергетической и военной инфраструктуре Украины в качестве ответа на взрыв на Крымском мосту.