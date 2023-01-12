Названы условия начала Третьей мировой войны

«Во время мировой войны воюют не против одного конкретного государства, идет противостояние блоков, в которые включены 50 процентов или более государств. Вот тогда появляются черты, оттенки мирового конфликта. Пока, как нам кажется, ни одна страна не заинтересована в таком варианте развития событий. Причем, речь не только о России, но даже и о НАТОНАТО, США, вовлеченных в конфликт», — отметил политолог.