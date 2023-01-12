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1 час назад

Постпредство России сообщило о проведении 17 января заседания СБ ООН по Украине

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал проведение 17 января заседания Совета Безопасности ООН по Украине по инициативе Москвы.

Постпредство России назвало дату заседания СБ ООН по Украине
Фото: ТАССТАСС

Тема заседания не раскрывается.

«О том, что будет в СБ с нашей подачи по Украине в начале следующей недели я пока распространяться не буду — пусть наши оппоненты пока живут в неведении », — написал Полянский в своём Telegram-канале.

Также первый зампостпреда сообщил, что 20 января Россия проведёт неформальное заседание СБ по декабрьским обстрелам Донбасса.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН проведёт 13 января заседание по Украине. Об этом свидетельствует программа Совбеза.

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