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50 минут назад

Россия помогла иностранным самолетам при техническом сбое в США

News.ru

Во время сбоя системы уведомлений в США Россия оказывала помощь иностранным самолетам. Об этом сообщает Росавиация. По данным ведомства, были обслужены транзитные рейсы, летевшие с Ближнего Востока и из Юго-Восточной Азии в США и Канаду через диспетчерский центр Анкоридж.

Россия помогла иностранным самолетам при техническом сбое в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня в период глобального сбоя в системе уведомлений экипажей в США <...> главный центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и региональные центры ЕС ОрВД Санкт-Петербург и Магадан оказывали необходимую помощь экипажам воздушных судов, выполнявших транзитные полеты через границу района полетной информации данных центров с районным диспетчерским центром Анкоридж (Аляска), — говорится в сообщении.

Как сообщили ранее в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), произошел сбой в системе оповещения пилотов. Ситуация затронула работу национальной системы управления воздушным движением. Проблемы возникли в работе системы NOTAM, отвечающей за рассылку в режиме реального времени пилотам информации об опасностях полета и ограничениях. Временно вылет всех внутренних рейсов в США был отложен, в дальнейшем запрет был снят.

Reuters сообщает, что президент США Джо Байден поручил Министерству транспорта провести расследование технического сбоя и добавил, что причина его остается неизвестной. На вопрос журналистов, связан ли сбой с вмешательством хакеров в систему безопасности, Байден ответил: «Мы не знаем».

Политика,Джозеф Байден,Росавиация,ЕС,
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