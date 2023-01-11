Россия помогла иностранным самолетам при техническом сбое в США

Во время сбоя системы уведомлений в США Россия оказывала помощь иностранным самолетам. Об этом сообщает Росавиация. По данным ведомства, были обслужены транзитные рейсы, летевшие с Ближнего Востока и из Юго-Восточной Азии в США и Канаду через диспетчерский центр Анкоридж.

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Сегодня в период глобального сбоя в системе уведомлений экипажей в США <...> главный центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и региональные центры ЕС ОрВД Санкт-Петербург и Магадан оказывали необходимую помощь экипажам воздушных судов, выполнявших транзитные полеты через границу района полетной информации данных центров с районным диспетчерским центром Анкоридж (Аляска), — говорится в сообщении.

Как сообщили ранее в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), произошел сбой в системе оповещения пилотов. Ситуация затронула работу национальной системы управления воздушным движением. Проблемы возникли в работе системы NOTAM, отвечающей за рассылку в режиме реального времени пилотам информации об опасностях полета и ограничениях. Временно вылет всех внутренних рейсов в США был отложен, в дальнейшем запрет был снят.