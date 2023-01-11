В Кремле заявили о готовности к переговорам с Украиной

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве готовы к переговорам с Украиной и считают их наиболее предпочтительным способом закончить конфликт. Об этом сообщает РИА Новости.

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Песков отметил, что президент Владимир Путин не раз говорил, что Россия сохраняет готовность к переговорам.

«Безусловно, достижение наших целей мирными, политико-дипломатическими путями является предпочтительным вариантом», - подчеркнул Песков.

В то же время он напомнил, что украинские законы запрещают главе страны Владимиру Зеленскому переговоры с РФ. Кроме того, «западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе», считает Песков.

Он отметил, что в таких условиях говорить о перспективах переговоров нельзя.

В октябре 2022 года Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны Украины, предусматривающее отказ от переговоров с президентом РФ.

Затем американские СМИ сообщили, что власти США «в частном порядке» призвали Киев продемонстрировать готовность к переговорам. После этого Зеленский заявил, что Украина согласится на переговоры, если будет восстановлена ее территориальная целостность, возмещены убытки и будут даны гарантии, что «это не повторится».

Затем Зеленский заявил, что предложит провести публичные переговоры с Россией. Он подчеркнул, что Киев не хочет иметь с РФ «каких-либо отношений за кулисами».