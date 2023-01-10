В ГД ответили на высказывание главы МИД Латвии о заинтересованности в разгроме РФ

«Латвия, не имеющая возможности проводить адекватную внешнюю политику, сделала ее приоритетом ненависть к нашей стране. Чем абсурднее и громче звучат заявления ее политиков, тем более весомыми пешками в геополитическом масштабе они себя ощущают», — сказал Белик.