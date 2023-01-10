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14 минут назад

В ГД ответили на высказывание главы МИД Латвии о заинтересованности в разгроме РФ

Елена Прошина

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал заявление главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича о заинтересованности страны в «разгроме России». Свое мнение на этот счет он высказал в беседе с RT.

В ГД ответили на высказывание главы МИД Латвии о заинтересованности в разгроме РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Латвия, не имеющая возможности проводить адекватную внешнюю политику, сделала ее приоритетом ненависть к нашей стране. Чем абсурднее и громче звучат заявления ее политиков, тем более весомыми пешками в геополитическом масштабе они себя ощущают», — сказал Белик.

Он уверен, что в данном аспекте Латвия «следует антироссийским курсом» по указке США и их союзников. Главной целью Риги, по мнению Белика, в таких действиях является «желание угодить западным покровителям», именно поэтому страна «упражняется в русофобии, надеясь на мнимые блага и подачки».

Он призвал Латвию сосредоточиться на решении своих внутренних проблем и стабилизации своей «опрокинутой» экономики, а не «грезить разгромом РФ, с которой она борется сносом памятников и бестолковыми резолюциями».

Политика,Дмитрий Белик,Комитет госдумы по международным делам,Госдума,
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