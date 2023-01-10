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1 час назад

Посольство РФ назвало неприемлемыми высказывания посла США в Венгрии в адрес Путина

ТАСС

Посольство России в Венгрии считает высказывания посла США Дэвида Прессмана в адрес президента России Владимира Путина неприемлемыми и возмутительными. В связи с этим российские дипломаты посоветовали американскому представителю в Будапеште восполнить недостаток профессионализма и почитать для этого книгу экс-госсекретаря США Генри Киссинджера.

Посольство РФ назвало неприемлемыми слова посла США о Путине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ходе публичного выступления 6 января с.г. посол США в Венгрии Д. Прессман допустил неприемлемые высказывания в адрес Президента Российской Федерации", - говорится в комментарии, размещенном во вторник в Telegram-канале посольства РФ в Венгрии.

В нем отмечается, что "комментарии в отношении личности главы иностранного государства от имени официального представителя США, полномочия которого ограничиваются сферой двусторонних венгеро-американских отношений, являются возмутительным нарушением основ дипломатического протокола и практики".

Российское посольство порекомендовало Прессману "восполнить дефицит профессионализма в области дипломатии" и для этого ознакомиться с книгой бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, которая так и называется - "Дипломатия". На всякий случай сотрудники посольства указали адрес интернет-магазина в Венгрии, где можно приобрести эту книгу.

Как следует из сообщения на сайте американского посольства в Будапеште, 6 января Прессман выступал в одной из столичных церквей на публичном мероприятии, посвященном 45-й годовщине возвращения в Венгрию из США короны венгерских королей. Эта реликвия, считающаяся одним из главных символов венгерской государственности, оказалась в конце Второй мировой войны в руках американцев, хранилась вместе с золотым запасом США на военной базе Форт-Нокс и была возвращена на родину лишь в 1978 году. В своем выступлении посол США затронул конфликт на Украине и назвал Путина человеком, который "цепляется за прошлое", якобы развязавшим войну.

Политика,Дэвид Прессман,Генри Киссинджер,Владимир Путин,
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