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3 минуты назад

Выложившего фото с отдыха в Дубае российского депутата лишат партбилета

Lenta.ruиещё 5

Депутат заксобрания Вологодской области Денис Долженко будет лишен партбилета, после того как выложил фото с отдыха в Дубае. Об этом сообщил в Telegram-канале заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Выложившего фото с отдыха в Дубае депутата лишат партбилета
Фото: deputat35/VKdeputat35/VK

Он пояснил, что это произойдет в ближайшее время. «За эти праздничные дни случилось несколько резонансных ситуаций, когда представители депутатского корпуса "Единой России" проявили себя неадекватно», написал Турчак.

Зампред Совфеда не стал отрицать, что увлечения должны присутствовать в жизни любого человека, однако, по его мнению, всему должно соответствовать «время и место».

Тем, кто «утратил связь с реальностью», на смену придут «такие, как наши ребята на фронте», и «такие, как те, кто им помогает в тылу», пояснил Турчак.

6 января Денис Долженко опубликовал во «ВКонтакте» фотографию с пробежки из района Дубай Марина. В комментарии к снимку депутат указал, что катается на лыжах посредственно, а бегать в мороз не считает комфортным занятием.

«Прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился», — написал он.

Его пост вызвал возмущение у пользователей.

Рассуждая о волне хейта в разговоре с «Московским комсомольцем», Долженко отметил, что не видит причин, по которым к нему могут быть применены какие-то меры, так как «запрета на посещение других стран нет, а значит нет нарушений закона о статусе депутата».

Ранее записавший видеопривет из Мексики курский депутат Максим Васильев ответил на критику Андрея Турчака.

Политика,Максим Васильев,Андрей Турчак,Единая Россия,Совет Федерации,
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