В МИД назвали «политический кошмар» Запада

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко в интервью «Известиям» рассказал , что западные страны сильно недовольны тем, что Москва сближается с Азией, и назвал это их политическим и экономическим кошмаром.

Он подчеркнул, что при этом Западу безразлично, происходит ли улучшения отношений России с азиатскими государствами по линии специальной военной операции (СВО) на Украине, или же по каким-либо другим причинам. По словам Руденко, врагам Москвы и раньше не удавалось помешать ей в этом вопросе, а в 2022 году мир и вовсе перестал «следовать навязываемым Западом правилам игры».