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29 минут назад

Слуцкий высказался о попытках Запада открыть против России «второй фронт»

Lenta.ru

Попытки западных стран открыть против России «второй фронт» на Кавказе, в частности в Грузии, становятся призрачными, заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Слуцкий высказался о попытках Запада открыть против России «второй фронт»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, некоторые государства продолжают давить на Тбилиси, «чтобы втянуть его в обреченную на провал военную авантюру».

«Попытки Запада, о которых писали в западных же СМИ, открыть на Кавказе против России "второй фронт", похоже, становятся все более призрачными», — высказался он.

Политик считает, что грузинские власти извлекли уроки из событий вокруг Абхазии и Южной Осетии. Они не собираются втягиваться в военный конфликт «до последнего грузина», назвал логику властей Слуцкий.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал, что украинские чиновники, которые сотрудничают с грузинскими оппозиционерами, открыто призывали Тбилиси открыть «второй фронт» против России.

Политика,Ираклий Гарибашвили,Комитет госдумы по международным делам,
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