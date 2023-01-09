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50 минут назад

В России назвали цель денонсации конвенции о коррупции

Lenta.ru

Денонсация в России конвенции об уголовной ответственности за коррупцию является реакцией на поведение европейских государств-участников соглашения, заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Цели этого шага он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

В России назвали цель денонсации конвенции о коррупции
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Ранее закон о денонсации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию внес в Госдуму президент России Владимир Путин. В пояснительной записке необходимость инициативы объясняется невозможностью полноправного участия России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), а также недопущением дискриминационного отношения к Российской Федерации.

Видео дня

Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации конвенции о коррупции

Изменения в законодательстве

Денонсация этой конвенции является итогом выхода России из Совета Европы (СЕ) и не несет никаких последствий в части состояния законодательства и борьбы с коррупцией, подчеркнул Валеев.

«Наше законодательство по противодействию коррупции полностью сформировано в том числе и в вопросах уголовной ответственности — у нас 64 состава в Уголовном Кодексе, которые предусматривают ответственность за коррупционные преступления», — добавил депутат.

Причины денонсации

Россия ежегодно отчитывалась о выполнении этой конвенции, а государства-участники проверяли отчетность и давали оценку, объяснил парламентарий. Теперь же они исключили Россию из этой конвенции и лишили всех полномочий, оставив за собой право мониторинга законодательства.

«То есть они хотят, чтобы мы участвовали в этой конвенции и были им подотчетны, и они бы нас контролировали, делали бы наставления. При этом никаких полномочий у России не остается по конвенции. Такое положение, безусловно, не может нас устраивать, и в связи с этим президент логично и обоснованно внес в Госдуму предложение о денонсации этой конвенции», — пояснил Валеев.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что борьба с коррупцией в России продолжится и после денонсации соответствующей конвенции Совета Европы.

Ранее сообщалось, что Россия вышла из Группы государств против коррупции из-за дискриминации представителей Москвы внутри антикоррупционной организации.

Политика,Эрнест Валеев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совет Европы,Госдума,
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