В России назвали цель денонсации конвенции о коррупции

«То есть они хотят, чтобы мы участвовали в этой конвенции и были им подотчетны, и они бы нас контролировали, делали бы наставления. При этом никаких полномочий у России не остается по конвенции. Такое положение, безусловно, не может нас устраивать, и в связи с этим президент логично и обоснованно внес в Госдуму предложение о денонсации этой конвенции», — пояснил Валеев.