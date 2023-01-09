В Госдуме обратили внимание на обстрелы Украиной инфраструктуры АЭС

Странам - участникам Азиатской парламентской ассамблеи необходимо приложить все усилия, чтобы предотвратить катастрофу, к которой могут привести действия Киевского режима по обстрелу критической инфраструктуры атомных электростанций. Об этом в ходе выступления на XIII пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Анталье заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

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"Сегодня киевский нацистский режим совершает теракты против мирных граждан, обстреливает критическую инфраструктуру атомных электростанций. Это грозит трагедией, ядерной катастрофой. Нам важно сделать все, чтобы предотвратить подобные ситуации", - приводит слова Неверова его пресс-служба в понедельник.

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В своем выступлении Неверов напомнил, что российские специалисты выявили факты военно-биологической деятельности США на территории Украины, а также нарушения США Конвенции о запрещении разработки и накопления химического оружия."Вашингтон и его сателлиты ожидаемо заблокировали принятие Совбезом ООН разработанной нашей страной резолюции о создании комиссии для расследования этих преступлений. Очевидно, им есть что скрывать", - заявил Неверов, напомнив, что ранее российские парламентарии уже обратились к зарубежным коллегам с заявлением о недопустимости разработки биологического и токсинного оружия.

Как отметил Неверов, у всех участников сессии АПА есть понимание, что "западный мир использует двойные стандарты". Он также подчеркнул, что использование санкций и создание препятствий для полноценного участия депутатских делегаций в работе международных объединений недопустимо. "США пытаются сдержать развитие других государств, чтобы сохранить свою гегемонию. Это касается всех наших стран, и мы будем делать все для того, чтобы защитить свой суверенитет и развивать отношения на принципах невмешательства во внутренние дела суверенных государств", - подчеркнул Неверов.

По его словам, Вашингтон и Брюссель "заинтересованы в эскалации конфликтов, уничтожении традиционных ценностей и религии, чтобы выдернуть человека из семьи и общества, оставить один на один со своими проблемами и сделать его зависимым". Он привел в пример Украину, которая используется "как инструмент борьбы против России".