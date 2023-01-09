Путин внес в Госдуму закон о денонсации конвенции о коррупции

В Госдуму внесен законопроект, который предполагает денонсацию Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Это следует из информации, размещенной в электронной базе нижней палаты парламента.
Внес его президент РФ Владимир Путин. Данная Конвенция была подписана 27 января 1999 года.
Данный шаг связан с тем, что комитет министров Совета Европы принял решение прекратить членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), говорится в документе.
О том, что правительством было представлено Путину для внесения в Госдуму предложения об остановке действия договоров Совета Европы в отношении России, стало известно в конце прошлого года.
В марте РФ объявила о том, что выходит из Совета Европы по собственной инициативе. Российские власти пояснили, что это решение не отразится на правах россиян. Сообщалось, что что в российской Конституции установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека.