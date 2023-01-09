Путин внес в Госдуму закон о денонсации конвенции о коррупции

В Госдуму внесен законопроект, который предполагает денонсацию Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Это следует из информации, размещенной в электронной базе нижней палаты парламента.

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Внес его президент РФ Владимир Путин. Данная Конвенция была подписана 27 января 1999 года.

Данный шаг связан с тем, что комитет министров Совета Европы принял решение прекратить членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), говорится в документе.

О том, что правительством было представлено Путину для внесения в Госдуму предложения об остановке действия договоров Совета Европы в отношении России, стало известно в конце прошлого года.