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10 минут назад

Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации конвенции о коррупции

Лера Букина

В Госдуму внесен законопроект, который предполагает денонсацию Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Это следует из информации, размещенной в электронной базе нижней палаты парламента.

Путин внес в Госдуму закон о денонсации конвенции о коррупции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Внес его президент РФ Владимир Путин. Данная Конвенция была подписана 27 января 1999 года.

Данный шаг связан с тем, что комитет министров Совета Европы принял решение прекратить членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), говорится в документе.

О том, что правительством было представлено Путину для внесения в Госдуму предложения об остановке действия договоров Совета Европы в отношении России, стало известно в конце прошлого года.

В России подсчитали ущерб от коррупции

В марте РФ объявила о том, что выходит из Совета Европы по собственной инициативе. Российские власти пояснили, что это решение не отразится на правах россиян. Сообщалось, что что в российской Конституции установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека.

Политика,Владимир Путин,Совет Европы,Госдума,
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