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25 минут назад

Посольство России рекомендовало своим сотрудникам не выходить на улицы Бразилиа

Говорит Москва

Аналогичный призыв касается находящихся в бразильской столице российских граждан.

Посольство РФ обратилось к россиянам из-за ситуации в Бразилии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сам город практически мёртвый, пустой. Но мы рекомендовали ограничить выход на улицы и избегать скоплений людей», — сообщил ТАСС чрезвычайный и полномочный посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.

Он добавил, что в настоящий момент в дипмиссию не поступала информация о пострадавших соотечественниках, а также запросы о помощи.

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, с конца прошлого года выступающие против результатов президентских выборов, накануне захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию резиденции президента, а также в здание Верховного суда. В ходе беспорядков были задержаны более 400 человек.

Байден назвал ситуацию в Бразилии возмутительной

Президент Бразилии Лула да Силва, который в воскресенье находился с рабочим визитом в Сан-Паулу, назвал захват правительственных зданий в Бразилиа варварством. Глава государства распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице.

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