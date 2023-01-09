Посольство РФ обратилось к россиянам из-за ситуации в Бразилии

Аналогичный призыв касается находящихся в бразильской столице российских граждан.

«Сам город практически мёртвый, пустой. Но мы рекомендовали ограничить выход на улицы и избегать скоплений людей», — сообщил ТАСС чрезвычайный и полномочный посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.

Он добавил, что в настоящий момент в дипмиссию не поступала информация о пострадавших соотечественниках, а также запросы о помощи.

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, с конца прошлого года выступающие против результатов президентских выборов, накануне захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию резиденции президента, а также в здание Верховного суда. В ходе беспорядков были задержаны более 400 человек.