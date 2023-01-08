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11 минут назад

Медведев счел возможным действовать по «правилам военного времени»

Елена Прошина

Бывший президент и замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что считает возможным действовать по «особым правилам военного времени» в отношении «предателей, переметнувшимися к врагу и желающих гибели своему Отечеству», а также «некоторых ничтожных ошмётков дерьма, которые ещё недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите». Об этом Медведев написал в своём Telegram-канале.

Медведев счел возможным действовать по «правилам военного времени»
Фото: ТАССТАСС

«Возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству. В том числе с некоторыми ничтожными ошмётками дерьма, которые ещё недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите. <...> Пошёл сурьёзный разговор между начальниками, как действовать: “по закону” или “по справедливости”. <...> Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени», – написал Медведев.

Медведев ответил Столтенбергу цитатой из книги Оруэлла

Он также предложил вспомнить опыт «Великой Отечественной, да и других стран». По словам Медведева, во времена войн всегда действовали «специальные правила», а также «тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие».

Ранее Медведев назвал «свиной тушей» нового спикера палаты представителей США.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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