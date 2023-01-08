Медведев счел возможным действовать по «правилам военного времени»

«Возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству. В том числе с некоторыми ничтожными ошмётками дерьма, которые ещё недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите. <...> Пошёл сурьёзный разговор между начальниками, как действовать: “по закону” или “по справедливости”. <...> Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени», – написал Медведев.