Клишас призвал не соревноваться с Украиной в способах нарушения прав граждан

Попов на фоне обсуждения заявлений актера Артура Смольянинова написал в Telegram , что не исключает необходимости разработки новых мер в отношении граждан, которые выступают против России. Он заявил, что одним из вариантов могло бы стать аннулирование российского паспорта.

«Гражданин России с аннулированным паспортом остается гражданином страны и обладает всеми правами. Не нужно играть в слова и соревноваться с Украиной в способах нарушения прав собственных граждан», — заявил сенатор.

Ранее бежавший на Украину Смольянинов в YouTube-интервью Кириллу Мартынову (признан в России СМИ-иноагентом) заявил, что был бы готов отправиться в зону спецоперации воевать против России. По его словам, таким образом он «защитил» бы одних своих «братьев» от других.