В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

В России призвали не соревноваться с Украиной в способах нарушения прав граждан

Lenta.ru

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале прокомментировал предложение депутата Государственной Думы Евгения Попова аннулировать паспорта выступающих против России граждан.

Клишас призвал не соревноваться с Украиной в способах нарушения прав граждан
Фото: ТАССТАСС

Попов на фоне обсуждения заявлений актера Артура Смольянинова написал в Telegram, что не исключает необходимости разработки новых мер в отношении граждан, которые выступают против России. Он заявил, что одним из вариантов могло бы стать аннулирование российского паспорта.

Клишас предложил игнорирующим конституцию политикам покинуть органы власти

По словам Клишаса, аннуляция паспорта не приведет к потери прав гражданином.

«Гражданин России с аннулированным паспортом остается гражданином страны и обладает всеми правами. Не нужно играть в слова и соревноваться с Украиной в способах нарушения прав собственных граждан», — заявил сенатор.

Ранее бежавший на Украину Смольянинов в YouTube-интервью Кириллу Мартынову (признан в России СМИ-иноагентом) заявил, что был бы готов отправиться в зону спецоперации воевать против России. По его словам, таким образом он «защитил» бы одних своих «братьев» от других.

Политика,Кирилл Мартынов,Андрей Клишас,Евгений Попов,Артур Смольянинов,Конституционный комитет Госдумы,Совет Федерации,Госдума,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители