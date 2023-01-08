В Госдуме отреагировали на озвученные Украиной российские планы завершения СВО

«Я не слышал, чтобы обсуждался такой вариант. По тому, как в дальнейшем будет завершаться СВО, сейчас трудно сказать. Тут могут быть разные варианты. Какой из вариантов будет лучшим, я сейчас не готов гадать», — заявил Чепа.