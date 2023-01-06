Антонов предсказал "новые ужасные деяния" Киева

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в Вашингтоне не хотят политического урегулирования вокруг Украины, а поставками оружия подстрекают Киев к "новым ужасным деяниям". Об этом сообщает РИА Новости.

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Он отметил, что с каждой новой поставкой военной помощи из США радикалы на Украине чувствуют все большую безнаказанность и "продолжают убивать мирных жителей Донбасса".

По его словам, ни у кого не должно оставаться сомнений в том, что США затягивают конфликт.

"Даже объявленный нами в одностороннем порядке режим прекращения огня на Рождество здесь называют попыткой взять передышку", - отметил дипломат.