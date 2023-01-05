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21 минуту назад

В Крыму ответили на требование Киева вернуть «украденные квартиры»

Lenta.ruиещё 3

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом требование Киева вернуть «украденные квартиры в Крыму». Слова российского политика приводит РИА Новости.

В Крыму ответили на требование Киева вернуть «украденные квартиры»
Фото: ТАССТАСС

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что конфликт не остановится, «пока русские не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов СВО».

Отвечая на выдвинутые условия, Гемпель заявил, что «остается только соболезновать украинцам, так как ими правят откровенные преступники». Парламентарий также сравнил украинского политика с ближайшим последователем Адольфа Гитлера Паулем Геббельсом.

«Поэтому и его методы оболванивания народа те же. Трибунал ждет этих кровожадных чудовищ», — сказал он.

Ранее Гемпель назвал агрессивным трепом планы Киева по захвату Крыма в 2023 году. Он заявил, что подобные действия обречены на провал, а власти Украины понесут наказание за все преступные действия и идеи в отношении жителей Крыма.

Политика,Михаил Подоляк,Юрий Гемпель,Владимир Зеленский,
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