Захарова рассказала, как США толкают Европу к обрыву

«Это путь для европейцев к обрыву, что их уже подтолкнули к обрыву, и уже дороги обратно — в то собственное благополучие, ту собственную канву развития, которую они нацелили — нет и никогда больше не будет. Впереди колоссальная перезагрузка. Как она будет происходить, по какому сценарию — еще никто не знает. Многие в Европе это понимают, но они не имеют права спросить или задать вопрос, а уж тем более опротестовать. Это будущее формируется не в Брюсселе, это будущее формируется в Вашингтоне», — отметила Захарова.