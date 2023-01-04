В Госдуме рассказали о важных законопроектах в 2023 году

"Мы будем добиваться возврата индексации пенсий работающим пенсионерам. Чтобы хотя бы пенсионерам, которые работают в общественных организациях, получая маленькие зарплаты, платили проиндексированную пенсию. Мы будем добиваться, чтобы включили бесплатную психологическую помощь ветеранам и инвалидам боевых действий. Далее будем защищать права мобилизованных и готовить поправки в закон о мобилизации", - Ярослав Нилов, депутат ЛДПР