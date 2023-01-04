МИД: попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока обречены на провал

Любые попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока не увенчаются успехом, заявил спецпредставитель МИД России по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.
«Убеждён, что любые попытки оттеснить Россию из региона, повлиять на её отношения с регионалами, выключить из процесса решения палестино-израильского или любого другого ближневосточного кризиса представляют собой политический «нонсенс» и обречены на провал», — цитирует РИА Новости Сафронкова.
По его словам, США пытаются приватизировать арабо-израильское досье, но попытки «разрубить столь сложные конфликтные узлы в одиночку относятся к категории невыполнимых миссий».
Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что Россия и Саудовская Аравия имеют хорошие перспективы сотрудничества в промышленности и энергетической сфере.