МИД: попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока обречены на провал

«Убеждён, что любые попытки оттеснить Россию из региона, повлиять на её отношения с регионалами, выключить из процесса решения палестино-израильского или любого другого ближневосточного кризиса представляют собой политический «нонсенс» и обречены на провал», — цитирует РИА Новости Сафронкова.