Умер Руслан Хасбулатов

На 81-м году скончался последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на его родственников.

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По данным издания, Хасбулатов скончался у себя на даче в Подмосковье в районе 19:00 сегодня, 3 января. Его похоронят на родине, в Чечне, выяснили «РИА Новости». Других подробностей случившего пока нет.