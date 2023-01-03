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43 минуты назад

Умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов

Елена Прошина

На 81-м году скончался последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на его родственников.

Умер Руслан Хасбулатов
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, Хасбулатов скончался у себя на даче в Подмосковье в районе 19:00 сегодня, 3 января. Его похоронят на родине, в Чечне, выяснили «РИА Новости». Других подробностей случившего пока нет.

Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном. Затем переехал в Россию, где закончил в 1965 году Московский госуниверситет. Пост председателя Верховного Совета РФ он получил в 1991 году, до этого он больше года являлся первым зампредседателя и исполняющим обязанности председателя.

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