Умер Руслан Хасбулатов

На 81-м году скончался последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на его родственников.
По данным издания, Хасбулатов скончался у себя на даче в Подмосковье в районе 19:00 сегодня, 3 января. Его похоронят на родине, в Чечне, выяснили «РИА Новости». Других подробностей случившего пока нет.
Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном. Затем переехал в Россию, где закончил в 1965 году Московский госуниверситет. Пост председателя Верховного Совета РФ он получил в 1991 году, до этого он больше года являлся первым зампредседателя и исполняющим обязанности председателя.