Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военнослужащим

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому семьям военнослужащих и росгвардейцев в случае их гибели во время специальной военной операции выплатят по 5 млн рублей, раненым будет выплачено по 3 млн рублей.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В ноябре Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в ВС России.
Как утверждается в документе, это сделано в целях предоставления дополнительных мер соцподдержки военнослужащим.