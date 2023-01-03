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31 минуту назад

Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим

RT на русскомиещё 7

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому семьям военнослужащих и росгвардейцев в случае их гибели во время специальной военной операции выплатят по 5 млн рублей, раненым будет выплачено по 3 млн рублей.

Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военнослужащим
Фото: ТАССТАСС

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В ноябре Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в ВС России.

Как утверждается в документе, это сделано в целях предоставления дополнительных мер соцподдержки военнослужащим.

Политика,Армия,Владимир Путин,Верховный суд,
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