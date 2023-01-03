Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военнослужащим

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому семьям военнослужащих и росгвардейцев в случае их гибели во время специальной военной операции выплатят по 5 млн рублей, раненым будет выплачено по 3 млн рублей.

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Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В ноябре Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в ВС России.