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3 минуты назад

Зюганов сообщил о готовящейся встрече руководства Госдумы с Путиным

Газета.Ruиещё 2

Встреча руководства Государственной думы и лидеров думских фракций с президентом РФ Владимиром Путиным сейчас уже готовится, рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Об этом сообщает РИА Новости.

Зюганов завил о подготовке встречи Госдумы с Путиным
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

По словам российского политика, подобная встреча с главой государства просто необходима.

"Надо не откладывая провести встречу и обсудить все проблемы. Мы готовы к этому", - пояснил Зюганов.

Как добавил Зюганов, данная встреча "очевидно, что готовится".

Также Зюганов уверен, что следует подвести итоги года, а также обменяться опытом и выстроить работу на 2023 год.

"С другой стороны, этот год носит принципиальный характер… Есть смысл обменяться опытом", - резюмировал депутат.

Примерные даты встречи Путина с депутатами ГД сейчас неизвестны.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил перенос послания Путина Федеральному собранию на 2023 год.

Политика,Геннадий Зюганов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,КПРФ,Госдума,
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