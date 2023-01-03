Зюганов завил о подготовке встречи Госдумы с Путиным

Встреча руководства Государственной думы и лидеров думских фракций с президентом РФ Владимиром Путиным сейчас уже готовится, рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам российского политика, подобная встреча с главой государства просто необходима.
"Надо не откладывая провести встречу и обсудить все проблемы. Мы готовы к этому", - пояснил Зюганов.
Как добавил Зюганов, данная встреча "очевидно, что готовится".
Также Зюганов уверен, что следует подвести итоги года, а также обменяться опытом и выстроить работу на 2023 год.
"С другой стороны, этот год носит принципиальный характер… Есть смысл обменяться опытом", - резюмировал депутат.
Примерные даты встречи Путина с депутатами ГД сейчас неизвестны.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил перенос послания Путина Федеральному собранию на 2023 год.