Зюганов завил о подготовке встречи Госдумы с Путиным

Встреча руководства Государственной думы и лидеров думских фракций с президентом РФ Владимиром Путиным сейчас уже готовится, рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости» Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

По словам российского политика, подобная встреча с главой государства просто необходима.

"Надо не откладывая провести встречу и обсудить все проблемы. Мы готовы к этому", - пояснил Зюганов.

Как добавил Зюганов, данная встреча "очевидно, что готовится".

Также Зюганов уверен, что следует подвести итоги года, а также обменяться опытом и выстроить работу на 2023 год.

"С другой стороны, этот год носит принципиальный характер… Есть смысл обменяться опытом", - резюмировал депутат.

Примерные даты встречи Путина с депутатами ГД сейчас неизвестны.