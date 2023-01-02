Глава СК отреагировал на обвинения СБУ в адрес Набиуллиной

Напомним, в СБУ заявляли, что следователи собрали доказательства участия главы Центробанка РФ в финансировании военных группировок России. Украинские силовики считают, что она также организовала «введение рублевой зоны в районах юга и востока Украины» и якобы способствовала местным администрациям в блокировании обращения гривны. Ей предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 110 УК Украины, обсуждается вопрос объявления Набиуллиной в международный розыск.