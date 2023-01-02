Глава СК отреагировал на обвинения СБУ в адрес Набиуллиной

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием Службой безопасности Украины (СБУ) председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Напомним, в СБУ заявляли, что следователи собрали доказательства участия главы Центробанка РФ в финансировании военных группировок России. Украинские силовики считают, что она также организовала «введение рублевой зоны в районах юга и востока Украины» и якобы способствовала местным администрациям в блокировании обращения гривны. Ей предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 110 УК Украины, обсуждается вопрос объявления Набиуллиной в международный розыск.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с принятием незаконного решения об уголовном преследовании председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной», — заявили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, которые приняли незаконное решение о привлечении гражданки России к уголовной ответственности.