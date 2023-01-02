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27 минут назад

Глава СК поручил возбудить дело из-за обвинений СБУ в адрес главы ЦБ

Никита Бородкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием Службой безопасности Украины (СБУ) председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Глава СК отреагировал на обвинения СБУ в адрес Набиуллиной
Фото: ТАССТАСС

Напомним, в СБУ заявляли, что следователи собрали доказательства участия главы Центробанка РФ в финансировании военных группировок России. Украинские силовики считают, что она также организовала «введение рублевой зоны в районах юга и востока Украины» и якобы способствовала местным администрациям в блокировании обращения гривны. Ей предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 110 УК Украины, обсуждается вопрос объявления Набиуллиной в международный розыск.

СБУ предъявила обвинение главе Банка России

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с принятием незаконного решения об уголовном преследовании председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, которые приняли незаконное решение о привлечении гражданки России к уголовной ответственности.

Политика,Эльвира Набиуллина,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,Банк России,СБУ,
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