Над морем в Севастополе сбили беспилотник

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила, по предварительным данным, беспилотник над морем в районе Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев в понедельник, 2 января.

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Он добавил, что все службы работают в штатном режиме. О повреждениях объектов или пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Напомним, что на прошлой неделе в Севастополе также сработала система противовоздушной обороны — ей удалось сбить два беспилотника. Гражданские объекты в результате атаки не пострадали. Позднее, 30 декабря, украинские войска вновь атаковали город, однако ПВО успешно уничтожила снаряд.