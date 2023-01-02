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24 минуты назад

Над морем в Севастополе сбили беспилотник

Никита Бородкин

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила, по предварительным данным, беспилотник над морем в районе Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев в понедельник, 2 января.

Над морем в Севастополе сбили беспилотник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он добавил, что все службы работают в штатном режиме. О повреждениях объектов или пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Напомним, что на прошлой неделе в Севастополе также сработала система противовоздушной обороны — ей удалось сбить два беспилотника. Гражданские объекты в результате атаки не пострадали. Позднее, 30 декабря, украинские войска вновь атаковали город, однако ПВО успешно уничтожила снаряд.

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Также 1 января украинский беспилотник атаковал Климовский район Брянской области и повредил объект энергоснабжения. Как заявлял губернатор Александр Богомаз, из-за атаки в поселке Климово временно отсутствовало электричество. Пострадавших нет.

Политика,Армия,Александр Богомаз,Михаил Развожаев,
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