В Госдуме призвали лишить Меладзе всех званий

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал лишить певца Валерия Меладзе всех имеющихся у него званий. Так в своем Telegram-канале политик отреагировал на недавний инцидент с исполнителем на корпоративе.

Фото: ТАСС ТАСС

Напомним, что накануне в Сети распространилось видео, на котором Меладзе продолжил фразу «Слава Украине», которую ему сказал один из посетителей частной вечеринки. Певец, убрав микрофон, ответил поклоннику, после чего уже в микрофон добавил: «Тс-с». Его собеседник отреагировал одобрительно, назвав Меладзе «красавчиком». Кадры, предположительно, были сняты в Дубае.

По мнению Миронова, подобное поведение артиста достойно осуждения.

«По-настоящему российский артист так себя вести не может и не должен. Он сидит на двух стульях, пытаясь "урвать" со всех сторон», — заявил депутат Госдумы.