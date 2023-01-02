Россия предложила Шри-Ланке построить две малые АЭС

«Недавно я встречался с Советом по атомной энергии Шри-Ланки, ядерным агентством страны и министром энергетики. Наш план состоит в том, чтобы помочь Шри-Ланке в строительстве двух мини-АЭС. Каждая станция мощностью 55 мегаватт», — рассказал дипломат в интервью изданию Ceylon Today.