Пушков назвал три отправных точки для Третьей мировой

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что украинский кризис, а также ситуации вокруг Тайваня и на Корейском полуострове могут вылиться в Третью мировую. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Редактор 19FortyFive Роберт Фарли ранее заявил, что в 2022 году мир подошел к конфликту великих держав ближе, чем когда-либо после Холодной войны.

Он назвал несколько точек, из которых, по его мнению, может развиться Третья мировая: это украинский кризис, Тайвань, территориальные споры и борьба за ресурсы между Грецией и Турцией, а также конфликт Индии и Китая.

По мнению Фарли, вероятность глобального конфликта невысока, хотя украинский кризис имеет некоторые аспекты битвы великих держав.

Пушков согласился с ним лишь частично: по его мнению, нет веских причин, из-за которых конфликты между Грецией и Турцией, а также между Индией и Китаем могут вылиться в Третью мировую.

«Украина, Тайвань и Корейский полуостров - вот три места, где развитие событий может спровоцировать военный конфликт с участием ведущих держав мира. Из-за политики США и других стран НАТО Украина остается наиболее вероятной точкой столкновения такого типа», - написал сенатор.