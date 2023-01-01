Раскрыты личности стоявших за спиной Путина в новогоднем обращении военных

За спиной президента России Владимира Путина в ходе новогоднего обращения стояли военнослужащие, отличившиеся во время спецоперации и награжденные в тот день государственными наградами в штабе Южного военного округа. Личности военных раскрыл военный корреспондент Александр Коц в материале для KP.RU.

Фото: ТАСС ТАСС

Так, одной из участниц мероприятия стала главный капитан медицинской службы 71-го полка Анна Сидоренко, вынесшая на себе с поля боя не одного раненого, а также механик-водитель танка Т-72БЗ из Еврейского автономного округа Тимофей Матвеев, удостоенный звания Герой России «за неоднократное проявление мужества и героизма».

Кроме того, рассказал военкор, в записи новогоднего обращения главы государства приняли участие доброволец, рядовой Александр Амелин и командир артиллерийского полка, подполковник Дмитрия Жарких — они оба ранее получили из рук Путина орден Мужества.