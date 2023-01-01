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48 минут назад

Мишустин: вместе россияне способны противостоять любым вызовам и угрозам

ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и отметил, что вместе жители РФ способны противостоять любым угрозам и вызовам. Поздравление опубликовано в Telegram-канале правительства страны.

Мишустин: вместе россияне способны противостоять любым вызовам и угрозам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Примите мои сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством. В эти дни мы делимся искренними чувствами с родными, близкими людьми и строим планы. Уходящий год стал временем серьезных испытаний. Он показал, что вместе мы способны противостоять любым угрозам и вызовам", - отметил Мишустин.

Он добавил, что "меняются цифры в календаре, но преданность Родине, ответственность за судьбу страны, любовь к своей семье по-прежнему остаются главными ценностями, которые объединяют нас, помогают преодолевать трудности и двигаться вперед".

Премьер пожелал россиянам крепкого здоровья и благополучия в новом году.

Политика,Михаил Мишустин,
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