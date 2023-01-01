Мишустин: вместе россияне способны противостоять любым вызовам и угрозам

"Примите мои сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством. В эти дни мы делимся искренними чувствами с родными, близкими людьми и строим планы. Уходящий год стал временем серьезных испытаний. Он показал, что вместе мы способны противостоять любым угрозам и вызовам", - отметил Мишустин.