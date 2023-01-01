Матвиенко передала президенту Боливии приветствие от Путина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с президентом Боливии Луисом Арсе передала ему приветствие и самые добрые пожелания от президента РФ Владимира Путина, а также по просьбе российского лидера напомнила ему о приглашении посетить РФ с официальным визитом.
"Я проинформировала президента России Владимира Владимировича Путина о нашей с вами встрече. Он просил вам передать большой привет, передавал самые добрые пожелания и сказал: "Напомни, пожалуйста, президенту Боливии, что он должник перед Россией", - сказала Матвиенко, уточнив, что Арсе ранее был приглашен российской стороной посетить РФ, но приглашение пока не реализовал.
Матвиенко выразила надежду, что в 2023 году график Арсе "позволит нанести официальный визит в Россию". "Это было бы очень важно", - резюмировала она.
Видеозапись встречи в воскресенье распространила пресс-служба Совфеда. Встреча прошла в рамках визита национальных делегаций в Бразилию для участия в церемонии инаугурации президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.