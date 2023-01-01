В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Матвиенко передала президенту Боливии приветствие от Путина

ТАССиещё 13

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с президентом Боливии Луисом Арсе передала ему приветствие и самые добрые пожелания от президента РФ Владимира Путина, а также по просьбе российского лидера напомнила ему о приглашении посетить РФ с официальным визитом.

Матвиенко передала президенту Боливии приветствие от Путина
Фото: ТАССТАСС

"Я проинформировала президента России Владимира Владимировича Путина о нашей с вами встрече. Он просил вам передать большой привет, передавал самые добрые пожелания и сказал: "Напомни, пожалуйста, президенту Боливии, что он должник перед Россией", - сказала Матвиенко, уточнив, что Арсе ранее был приглашен российской стороной посетить РФ, но приглашение пока не реализовал.

Матвиенко выразила надежду, что в 2023 году график Арсе "позволит нанести официальный визит в Россию". "Это было бы очень важно", - резюмировала она.

Видеозапись встречи в воскресенье распространила пресс-служба Совфеда. Встреча прошла в рамках визита национальных делегаций в Бразилию для участия в церемонии инаугурации президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Политика,Луис Арсе,Валентина Матвиенко,Владимир Путин,Совет Федерации,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители