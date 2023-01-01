Матвиенко передала президенту Боливии приветствие от Путина

"Я проинформировала президента России Владимира Владимировича Путина о нашей с вами встрече. Он просил вам передать большой привет, передавал самые добрые пожелания и сказал: "Напомни, пожалуйста, президенту Боливии, что он должник перед Россией", - сказала Матвиенко, уточнив, что Арсе ранее был приглашен российской стороной посетить РФ, но приглашение пока не реализовал.