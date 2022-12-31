Песков рассказал о необычном новогоднем поздравлении Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом из штаба Южного военного округа. Он добавил, что именно это обращение будет показано всем жителям страны, пишет РИА «Новости».

Фото: скрин видео скрин видео

Отмечается, что президент обратился к гражданам страны не на фоне Кремля, как обычно. Путин рассказал об итогах года, стоя рядом с военнослужащими, принимавшими участие в спецоперации России на Украине.

Песков пояснил, что Владимир Путин сегодня находится в штабе Южного военного округа. Прямо из штаба он поздравил с наступлением Нового года жителей Камчатки.

«Президент России оттуда же [из штаба ЮВО] поздравил россиян с Новым годом», - уточнил пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что именно это обращение увидят все россияне - от Камчатки до Москвы.