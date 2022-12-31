Путин выпил шампанское с военными

Президент России Владимир Путин накануне Нового года, 31 декабря, выпил шампанское с российскими военнослужащими в штабе Южного военного округа (ЮВО). Об этом пишут «Известия».

«С наступающим Новым годом. И насчет три — троекратное, как положено, «ура». С Новым годом», - поздравил президент награжденных высокими государственными наградами бойцов и офицеров.

Кроме того, глава государства заявил, что военным следует беречь себя и друг друга.

Путин подчеркнул, обращаясь к военнослужащим, что России нельзя сдаваться, необходимо бороться. Тем более, что в стране есть такие люди, как они.