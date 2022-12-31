«Цена предательства — тысячи жизней». Что скрывали за Минскими соглашениями

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Цель европейских политиков при заключении Минских соглашений – вооружение Украины и подготовка к большой войне, рассуждения о важности договоренностей ради мира являлись ложью, заявил председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя слова экс-президента Франции Франсуа Олланда.

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"Все 8 лет европейские политики лгали о важности минских соглашений, продлевали против России санкции за "отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений" и все это только для того, чтобы вооружать и обучать неонацистов на Украине и готовить большую войну", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, это "все, что нужно знать о "европейских ценностях"". Истинными европейскими ценностями он назвал "ложь, лицемерие, двойные стандарты, неоколониализм, идею собственной исключительности и вседозволенности, отказ от любых обязательств, отрицание международного права и суверенитета государств". По его словам, переговоры и договоренности с западными партнерами после признаний Олланда и Меркель больше нельзя воспринимать серьез.

"Если раньше примером самой циничной лжи и лицемерия была пробирка в руках госсекретаря США на Совбезе ООН с "доказательствами наличия химического оружия" у Ирака (кстати, мы много раз слышали от западных "коллег", что мир с тех пор очень изменился и они теперь другие), то теперь таким примером будут европейские "гарантии" Януковичу в 2014 году в Киеве и "гарантии" по минским соглашениям", - подчеркнул он.

"Минск-1" был заключен в 2014 году, "Минск-2" – в 2015 году Трехсторонней контактной группой по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Группа состояла из представителей Украины, России и ОБСЕ. Договор 2015 года согласовывали, в том числе, ФРГ и Франция. Документ закреплял основные меры урегулирования в регионе, обязательства о прекращении огня, отказ от размещения тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения, обмен пленных "всех на всех".

Большинство пунктов договора не выполнялось, стороны обвиняли друг друга в нарушениях. Впоследствии в республиках Донбасса утверждали, что мониторинговая миссия ОБСЕ, которая находилась в регионе, сотрудничала с ВСУ.

"Тайное стало явным"

Признание Олланда в своем Telegram-канале прокомментировал и Константин Косачев. По его словам, после слов экс-президента Франции "тайное стало явным".

"Для Запада целостность Украины (в отличие, скажем, от целостности Великобритании с ее Шотландией и Испании с ее Каталонией) - это именно контроль над территориями, а не общественное согласие. Это земли, а не люди. Это насилие, а не переговоры. Это - оккупация части собственной страны вопреки воле части ее граждан. И всё это - прямо противоположно так называемым европейским ценностям, которые взорвала изнутри геополитика по-украински", - написал он.

Косачев отметил, что "единственным соавтором Минских соглашений (хотя Москва их не подписывала), который последовательно и честно пытался выступать их гарантом, оказалась наша страна". По его словам, именно РФ, в отличие от других сторон договора, выступала на стороне людей и старалась со своей стороны четко выполнять все условия, как они были прописаны.

"Признания Меркель и Олланда — это фиксация предательства. Юго-Восток тогда еще Украины был изначально предан Западом, несмотря на словесную мишуру вокруг. Ценой этого предательства стали тысячи человеческих жизней за последние восемь лет гражданской войны на Украине. Которую изначально не остановил Запад, превративший Минские соглашения в филькину грамоту", — заключил Косачев.

Донецкая и Луганская области Украины не приняли результаты государственного переворота на Украине в 2014 году и объявили о независимости. В ответ на это власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР.

После подписания "Минсков" боевые действия не остановились. В Москве неоднократно заявляли, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.

"Затем стало понятно, что невозможно. Тайное стало явным. Саботаж Минских соглашений оголтелым Киевом и безответственным коллективным Брюсселем запустил развитие событий по единственно оставшемуся сценарию. Когда Россия, пусть и почти в одиночку, пусть и другими средствами, на самом деле продолжает защищать людей на тех территориях, которые были бездумно отринуты от Украины Киевом на Майдане и, как теперь выясняется, преданы Берлином и Парижем в Минске", - написал он.

Признания Меркель и Олланда

30 декабря Олланд в интервью The Kyiv Independent заявил, что Минские соглашения позволили Украине укрепить вооруженные силы. Журналисты спросили Олланда, согласен ли он с высказыванием Меркель Меркель о том, что соглашения "заморозили" конфликт РФ и Украины и он не был решен, однако это "дало Украине драгоценное время".

"Да, Меркель права. Минские соглашения на время остановили наступление россиян", — ответил он.

По словам Олланда, было важно "знать, как Запад воспользуется этой передышкой".

По его словам, Украине с тех пор удалось "укрепить свою военную позицию", сделать армию мощнее в сравнение с 2014 годом, и это – "заслуга минских договоренностей".

7 декабря Меркель в интервью Die Zeit назвала Минские соглашения "попыткой дать время" Киеву. По мнению экс-канцлера, в те годы Россия "могла легко захватить" Украину.

"[Украина] также использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня", — подчеркнула экс- канцлер.

Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что разочарован словами экс-канцлера.