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20 минут назад

"Подогнали к этой черте": Путин обратился с призывом к россиянам

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении призвал россиян бороться и не сдаваться так же, как делают это участники спецоперации по защите Донбасса. Слова главы государства приводят «Известия».

"Подогнали к этой черте": Путин обратился с призывом к россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новогоднее обращение Владимира Путина уже увидели жители ряда регионов страны. Президент поздравил россиян с Новым годом в окружении военнослужащих.

«Россию подогнали к этой черте: или все сдавать, или бороться. Пока у нас есть такие люди, как вы, такие ребята и девушки, которые рядом с вами, конечно, сдавать ничего нельзя. Нужно только бороться, только вперед», - заявил президент.

Тема спецоперации звучала также в сегодняшних новогодних поздравлениях министра обороны России Сергея Шойгу и заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева.

Шойгу заявил о неотвратимости победы российских военнослужащих, а Медведев отметил, что уходящий год прошел под девизом – «Своих не бросаем!».

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Политика,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,
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