Медведев назвал цель спецоперации на Украине

Уходящий год стал драматичным и переломным и прошел под девизом – «Своих не бросаем!». Об этом заявил в опубликованном в Telegram-канале новогоднем поздравлении россиянам зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам политика, 2022 год стал для всех «исключительно важным», так как Россия больше «не могла смотреть на то, как киевский режим подвергает людей на Донбассе геноциду, обстрелам и блокаде».

««Своих не бросаем» стало девизом уходящего года. Россия распахнула двери родного дома для наших братьев и сестер. Самое главное - открыла им свое сердце», - заметил Медведев.

По его словам, специальная военная операция на Украине призвана «не только отстоять право людей на родной язык, традиции, культуру», но ее целью является и необходимость «положить конец преступному нацистскому режиму в Киеве».

В своем поздравлении Дмитрий Медведев поблагодарил российских военнослужащих за их «мужество, самоотверженность и стойкость» и заметил, что Россия гордится ими.

«Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда, а в правде – победа. Победа, которая обязательно будет за нами», - заявил зампред Совбеза России.

Президент России Владимир Путин сегодня выступил с новогодним обращением к россиянам в окружении военных, заметив, что жители страны проявили мужество и достоинство, поддержали участников военной спецоперации на Украине.